Østjyllands Politi fremstillede fredag kl. 11.30 to mænd på hhv. 25 og 39 år i grundlovsforhør i Retten i Randers. De sigtes for dokumentfalsk idet de blev taget i at fremvise falsk pas og falsk kørekort, da de ville med et fly fra Aarhus Airport, oplyser Østjyllands Poiti i døgnrapporten. Begge mænd blev anholdt i lufthavnen, og i deres bagage fandt betjentene to pas, der dokumenterede at mændende stammer fra Georgien.