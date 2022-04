24-årig uden billet blev aggressiv

Et par vagter kontaktede torsdag kl. 17.31 politiet og fortalte, at de tilbageholdt en mand, der havde kørt uden busbillet og nu var opfarende og aggressiv og nægtede at oplyse ID, fremgår det af døgnrapporten. En patrulje kørte til et stoppested på Viby Torv, hvor vagterne var gået ud med manden, der havde forsøgt at stikke af. Betjentene overtog den 24-årige mand, som fortsat var meget vred og ikke mente, at han skulle betale billet, når han kun skulle ét stop. Da politiet kom, oplyste den 24-årige hvem han var, og han blev herefter anholdt og sigtet efter ordensbekendtgørelsen.