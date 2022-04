Træthed forekommer hyppigt efter indlæggelse for covid-19

Overordnet fandt forskerne, at 47 pct. oplevede mild til moderat træthed, og 18 pct. led af svær træthed.

De unge hårdest ramt af træthed

Overraskende fandt forskerne en tydelig tendens til, at træthedsscoren var højere i de yngre aldersgrupper, og den var signifikant højere for kvinder end for mænd på opfølgningstidspunktet.

Når patienterne blev delt op i tre grupper efter sværhedsgraden af covid-19, fandt man, at træthed var mere udtalt blandt patienter, som ikke havde behov for iltbehandling under indlæggelsen, sammenlignet med patienter med behov for iltbehandling eller behandling på en intensivafdeling.