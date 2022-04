Flere sigtelser efter hashandel

Et tip om en igangværende hashhandel sendte torsdag kl. 16.09 Østjyllands Politis specialpatrulje til Dortesvej i Brabrand. Her opdagede betjentene to mænd og en kvinde, der gik frem og tilbage til en pose ved et buskads i området, og der blev også udvekslet noget mellem de tre personer og nogle andre, der kom til stedet, fremgår det af døgnrapporten.