22-årig sigtet for knivstikkeri

Østjyllands Politi fremstillede fredag eftermiddag en 22-årig mand i grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

Han sigtes for grov vold ved torsdag aften på Hans Hartvig Seedorffs Stræde i Aarhus at have stukket en 20-årig mand flere gange med kniv, fremgår det af døgnrapporten.

Østjyllands Politi fik kl. 19.08 en anmeldelse om tumult mellem to mænd, hvor der blev brugt kniv. Da patruljerne kom frem, lå både den 22-årige og den 20-årige sårede på stedet, og de blev begge indlagt på hospitalet med skader. Der er intet, der tyder på, at episoden er banderelateret, oplyser politiet.