Letbanen skulle oprindeligt have serviceret Djursland allerede i 2017, men udfordringer med den indre strækning udsatte starten til først 2018, og da Odderbanen åbnede i september 2018, forlød det, at man kunne åbne den sidste strækning ultimo marts 2019.

Der skulle lige gå en måned ekstra, før strækningen åbnede, men så var det også til stor glæde for indbyggere, erhvervsliv og politikere, som glædede sig til at blive forbundet med Aarhus, til at kunne skrotte bilen og bruge det i rekruttering af både medarbejdere og indbyggere.