To gange har Annemette Feldbæks liv slået en kolbøtte på Akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH).

Begge gange har hun forladt episoderne med en stærk fornemmelse af, at noget kunne have været gjort bedre. Ikke for hendes pårørende, hvis liv blev lagt i hænderne på akutpersonalet, men for hende som datter. Først til sin far, som druknede i 2018, og siden sin mor, som fik en hjerneblødning 2020.