Blodbank efterlyser blod- og plasmadonorer i Aarhus

»Opjusteringen er helt reel, for vi har brug for sikkerhed for, at den her medicin er tilgængelig hele tiden,« siger Benjamin Harritslev Christensen.

Plasma bruges til at fremstille lægemidler, der kan hjælpe personer med eksempelvis blødersygdomme eller et svækket immunforsvar.

Det kan ligesom blod også bruges til at redde liv hos personer, der er akut mangler blod i forbindelse med en ulykke eller en operation.

I Danmark kan man tilmelde sig som bloddonor, hvis man vejer over 50 kilo og lever op til en række øvrige kriterier. For at blive plasmadonor skal vægten være over 60 kilo.

180.000 danskere er tilknyttet en af de danske blodbanker som blod- eller plasmadonor.