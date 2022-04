Flere besøgende i Riis Skov benytter omgivelserne til andet end bare træning og gåture.

Gennem længere tid har det været et problem, at nogle besøgende ikke opsøger offentlige toiletter, men i stedet forretter deres nødtørft i skovbunden. Derfor opsatte Aarhus Kommune i efteråret skilte, der skulle afholde skovskidere fra at benytte skovbunden som toilet. Det har tilsyneladende ikke været effektivt nok. Med udgangspunkt i et nyt beslutningsforslag diskuterede politikerne på onsdagens byrådsmøde, hvilke midler, der nu skulle tages i brug for at komme problemet til livs.