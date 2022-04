Laura Holst er ikke bekymret for at blive smittet med corona, men er opmærksom på risikoen for at bære smitten videre til andre i samfundet:

»Jeg gør mig da nogle tanker om risikoen ved at blive smittet, men når jeg sidder her, så er jeg bare taknemlig for, at vi er tilbage ved det samfund, vi havde før pandemien, i stedet for at alting altid er påvirket af corona,« siger hun.