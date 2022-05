04/05/2022 KL. 13:20

En skuffet Kim Astrup missede EM: »Med et baglår, der driller, er der ikke noget at stille op«

En skade hos den ene halvdel af herredoublen, Kim Astrup og Anders Skaarup, forhindrede deres deltagelse til det individuelle europamesterskab i badminton. Mens Kim Astrup ærgrer sig over at misse chancen for at skovle en masse verdensranglistepoint sammen, blev beslutningen taget for at kunne stille stærkt til Thomas Cup om kort tid.