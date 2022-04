Butikstyv stak af på stjålet cykel

Søndag kl. 17.09 fik Østjyllands Politi en anmeldelse fra Shell på Hovedvejen i Hasselager, der netop havde haft besøg af en butikstyv, der var stukket af fra stedet på en cykel, fremgår det af døgnrapporten.

En medarbejder har forklaret politiet, at manden kom ind i butikken og ville købe en pakke cigaretter, som han fik og betalte for. Herefter ville han købe fem kartoner med 10 pakker i hver samt en pose at have dem i. Det fik han, hvorefter han gik hen mod nogle gavekurve, der stod ved udgangen og sagde, at dem skulle han også have med.