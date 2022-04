Cykeltyv med vinkelsliber anholdt efter henvendelse fra 22-årig

Kvinden besluttede sig for at køre efter ham, mens hun ringede efter politiet. En patrulje ankom kort efter til krydset Nørrebrogade/Nørre Boulevard, hvor de fik kontakt til den 22-årige kvinde, der oplyste, at manden var ca. 100 meter foran hende og kørte på en hvid el-cykel og havde en rygsæk på ryggen.

Patruljen kørte videre nordpå af Randersvej og spottede kort efter en cyklist, der passede på signalementet. Betjentene fik standset cyklisten ud for Nobelparken. Den 44-årige mand erkendte med det samme, at han havde stjålet cyklen, og i hans rygsæk fandt betjentene da også den vinkelsliber, der var blev brugt til at skære låsen op.