Fokus på knallerter førte til sigtelser

Alle blev sigtet for at have kørt på en konstruktivt ændret knallert, og den ene fik en ekstra sigtelse, da han havde passager med bag på knallerten. Derudover blev forældrene underrettet.

Torsdag morgen var færdselsafdelingen på knallertindsats ved nogle skoler i Assentoft, Mørke, Spentrup og Øster Tørslev. Her blev seks knallertførere sigtet for at have tunet deres køretøj. Den ene fik beslaglagt knallerten, da det var anden gang, han blev taget for den forseelse. Første gang man bliver standset på en tunet knallert koster det typisk mellem 1.000-2.000 kroner og en betinget frakendelse af knallertkørekortet. Anden gang man bliver taget bliver knallert beslaglagt, og føreren mister sit knallertkørekort. Er man under 18 år kan det også få betydning for muligheden for at erhverve kørekort til bil, da man kan få udskudt retten til at tage kørekort til bil i seks måneder, oplyser politiet.