07/05/2022 KL. 15:00

Shelter ved True Skov er konstant booket – »selv ved jul og nytår«

Mere end en kvart million danskere bookede en nat under stjernerne på en af Naturstyrelsens lejrpladser sidste år. Stigningen i antallet af overnatninger, som for alvor tog fart under corona, ser endda ud til at fortsætte, efter at flyafgangene er startet igen.