Læge fængslet for voldtægt af feberramt kvinde på hospital

Kvinden fortæller til avisen, hvordan hun var indlagt med over 40 i feber og blev opsøgt af lægen. Det skulle efterfølgende vise sig, at han slet ikke var tilknyttet den pågældende afdeling.

Under påskud af at der skulle være tale om undersøgelser af kvinden, forgreb lægen sig på hende på forskellig vis.

Hun fortæller til Århus Stiftstidende, at hun umiddelbart efter kontaktede afdelingens bagvagt, som fortalte at lægen tilhørte en anden afdeling, og at han slet ikke var på vagt.

- Da stod det pludselig lysende klart for mig, at jeg havde været udsat for et overgreb, siger kvinden til avisen.