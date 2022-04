Girafferne

Også Finn Frandsen, som til daglig færdes i Aarhus, taler om at få kommunikeret det store billede og få skabt et forhold til letbanen. For mens en ting handler om, at man selvfølgelig skal kunne stole på, at letbanen kører, er der også noget imellem ørerne, som betyder rigtig meget.

»Folk knytter tanker og følelser til deres kollektive transportmiddel, selv den gamle Storebæltsforbindelse med den berømte dårlige kaffe endte som noget, man holdt af. Det er borgerens gode følelser over for letbanen, vi skal have fat i,« siger han.

Finn Frandsen oplever egentlig, at letbanens omdømme lokalt er noget bedre, end da JP Aarhus for cirka to siden spurgte de to eksperter om samme analyse, og kalder det »fra det neutrale, lidt ud i det negative«. Mens det neutrale handler om situationen nu, mener han, det negative trækker tråde tilbage.

»Men uanset at der kan gå sport i at kritisere letbanen, og at det nogle gange er uretfærdigt, så vil det være sådan, og det skal man som bestyrelse og direktør gå ud og bekæmpe,« siger han og foreslår helt konkret at sætte trafikforskere sammen med politikere, folk med omdømmeekspertise, for at lave en slags salon, hvor man tænker nyt og inddrager brugerne.