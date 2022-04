Skoler får penge til toiletrengøring i middagspausen

»Det siger næsten sig selv, at en ekstra rengøring af toiletterne midt på dagen vil have stor betydning for elevernes lyst til at bruge toiletterne og indtrykket af rengøringens standard generelt. Samtidig kan vi konstatere, at det går støt fremad med tilfredsheden i rengøringen i skolens øvrige arealer. Så vi arbejder målrettet for at løse de udfordringer, der har været,« siger Nikolaj Harbjerg, økonomi- og administrationschef i Børn og Unge, i pressemeddelelsen.

Skoler, der allerede har indført middagsrengøring sammen med deres leverandører, vil også få andel af de 3,5 mio. kr. Ordningen kører et år og ventes at være på plads de nye steder fra midten af maj.