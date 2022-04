Drenge blev slået og sparket - politi efterlyser vidner

Politiets efterforskere vil imidlertid gerne i kontakt med personer, som kan have set overfaldet. Og så søger efterforskerne oplysninger om de to køretøjer, to ATV’er, en gul og en hvid.

- Vi har en teori om, at gerningsmændene er kørt til og fra gerningsstedet på ATV’erne, og vi vil rigtig gerne have oplysninger, der kan hjælpe os i den videre efterforskning, siger politikommissær Jens Henrik Jensen fra Lokalpolitiet i Aarhus Vest i en pressemeddelelse.

- Det er et groft overfald, og vi gør alt, hvad vi kan for at få efterforsket sagen til bunds og få klarlagt hele hændelsesforløbet, siger han.