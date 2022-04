Ny bypark på toppen af Salling åbner til juni

Går efter planen

Byggeriet af den nye bypark blev igangsat sidste år og er siden forløbet planmæssigt. Gangbroerne er således anlagt og stål- og trækonstruktionerne er på plads, så man allerede nu kan få oplevelsen af havens fremtidige geometri.

Senere på foråret følger etableringen af den platform, der garanterer gæsterne panorama-kig over by, havn og skov, og de sidste elementer falder på plads, når havens store træer løftes op på taget, og de mange kvadratmeter bliver beplantet.

»Det kribler i fingrene efter at få plantet løs på taget, og nu da nattefrosten begynder at slippe sit greb, kan vi sætte spaden i jorden og for alvor lade taghaven tage form. Vi glæder os usigeligt meget til at invitere indenfor – eller rettere udenfor i vores åbne byrum, der vil være for alle,« fortsætter Marianne Bedsted i pressemeddelelse.