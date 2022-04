Den er god nok. Næste år skal de omdiskuterede vejafgifter testes i Aarhus.

Som tidligere nævnt i JP Aarhus er forskere på DTU, Danmarks Tekniske Universitet, i gang med at udvikle et forsøg, der skal teste vejafgifter i Danmark, og DTU-professor Otto Anker Nielsen bekræfter nu, at Aarhus bliver testby.