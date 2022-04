Ny flyrute fra Aarhus Airport

»Vi er meget glade for, at Wizz Air nu lander i Aarhus Airport med en direkte rute til Rumæniens hovedstad. Flyselskabet er tiltrukket af det store antal potentielle rejsende, der er i Aarhusområdet, og vi håber, at vi kommer til at åbne ruter til andre spændende destinationer sammen med Wizz Air,« lyder det fra Brian Worm, som er administrerende direktør i Aarhus Airport. Han tilføjer, at han også ser ruten som et stort aktiv for de ca. 16.000 rumænske borgere, som er bosat i Midt- og Nordjylland.

Hos Wizz Air ser man den nye ruteåbning som en understregning af sit engagement i Danmark.