Flere hundrede beboere står over for opsigelse – men over halvdelen har allerede sagt farvel til deres boliger

Opsigelserne af beboerne i de 315 boliger fordelt på seks boligblokke, som står over for nedrivning i Bispehaven, er udskudt.

Men et godt stykke over halvdelen af lejerne har allerede valgt at pakke deres ejendele og flytte.

Det forklarer udlejningschef i Østjysk Bolig Connie Koppel. Hun siger, at alle boligerne