Karina Holst fortalte sin mand, at hun hellere ville dø end at have et liv, hvor hun var afhængig af sin kørestol, sin medicin og andres hjælp. Hun ville give sig selv en sidste chance for at finde tilbage til livet. Tre måneder til at trappe ud af medicinen uden vejledning eller råd fra nogen. Hvis hun overlevede, var der en mening med det, og hvis ikke, så var det sådan, det skulle være. Uden at sige mere forlod de køkkenet og satte sig til bords med deres børn og børnebørn. Som om intet var hændt. På det tidspunkt vidste ingen i familien, hvordan det nye år ville ændre deres liv for altid.