Ny bog guider til hidtil usete detaljer om landskabet på Djursland

»Landskaber og geologi kan lyde tungt eller nørdet. Men vi har alle sammen et forhold til landskaber, for vi færdes i det året rundt, når vi vandrer, cykler eller løber. Vi betragter de smukke udsigter – ikke mindst i Nationalpark Mols Bjerge – og måske tager vi endda lige et billede til fotoalbummet eller Instagram. Men hvorfor landskabet ser ud, som det gør, tænker de færreste måske over, og det ønsker forfatter Eigil Holm at lave om på i sin nye bog ”Djursland og Mols – set fra fly, fod og kort.«