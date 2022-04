25/04/2022 KL. 07:00

På jagt efter talenter i Ghana: »Mon ikke, vi kan finde spillere på niveau med Kamaldeen Sulemana igen«

Aarhusianske Fatah Abdirahman tog i januar hul på et nyt fodboldkapitel, da han rejste til Ghana for at arbejde for FC Nordsjællands Right to Dream-akademi. Knap fire måneder senere ser han tilbage på sin første tid, der blandt andet har budt på en hård konfrontation med den sommetider barske ghanesiske virkelighed.