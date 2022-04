5 x Vuust udgiver Paul Simon-numre

Er man – som mange er – glad for Pauls Simons musik, bør man nok læse lidt videre her.

Den 21. april udgiver familieorkestret 5 x Vuust albummet ”Further to fly” med nyfortolkninger – eller jazzfortolkninger – af 13 sange skrevet af den amerikanske singer-songwriter Paul Simon, deriblandt kendte sange som ”The Sound of Silence”og ”Still Crazy After All These Years”.