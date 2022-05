Kan man tillade sig at lave sjov med alt?

Det spørgsmål blev heftigt diskuteret vidt og bredt efter en hændelse, der blev live-transmitteret til millioner af seere.

Til Oscaruddelingen i april serverede konferencier og vært, komikeren Chris Rock, en joke med henvisning til skuespiller Jada Pinkett Smiths skaldede hoved. Denne blev for meget for Pinkett Smiths mand, skuespiller Will Smith, der tog affære, gik på scenen og langede Chris Rock en syngende lussing for rullende kameraer.