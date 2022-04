Det føles som at træde ind i en digital virkelighed. På to skærme bliver alt, der lever, nedbrudt og forsvinder. Det er, som om at væggene vokser og omslutter den, der måtte færdes i de sort/hvide omgivelser. På mange måder en symbolsk modsætning til det, der er fællesnævneren for værkerne i udstillingen ”Vertigo”.