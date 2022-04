For andet år i træk skal letbanedirektør levere redegørelse for »uholdbar situation«

Kundernes tillid til letbanen er »i et vist omfang undergravet«. Så skarpt formuleres det i dagsordenen til seneste møde i Midttrafiks bestyrelse.

Årsagen er de tilbagevendende aflysninger pga. is på køreledningerne på især strækningen til Djursland. På den baggrund er Aarhus Letbane for andet år i træk blevet bedt om at redegøre for problemerne og de mulige løsninger.