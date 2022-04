09/04/2022 KL. 10:45

Kulturrådmand fortryder ikke: Aflysning var nødvendig

Den russiske sopran Anna Netrebko er kommet i en dobbelt klemme pga. Ruslands invasion af Ukraine. Kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad fortryder ikke, at han var med til at forhindre hende i at optræde i Aarhus.