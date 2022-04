Noter fra et år

»Hvem er man, når man ikke kan det, man kunne før?« spurgte Pernille Kørner mig for godt en måned siden i en mail. Her fortalte hun kort om sig selv og den digtsamling, hun har skrevet, men da jeg ikke vendte tilbage, skrev hun dagen efter med ekstra detaljer, og igen et par dage efter, og spurgte, om det kunne være et bud på en historie, jeg ville skrive. Og ja, det kunne det, men godt på vej på ferie måtte det vente, svarede jeg. Da hun vidste, jeg var tilbage fra ferie, sendte hun igen en mail bl.a. vedhæftet en brainstorm over, hvad hun gerne ville fortælle.

Hvorfor insisterede du sådan? spurgte jeg hende, da vi nogle uger senere sad ved spisebordet i familiens hus i det nordlige Aarhus.