Lørdag den 9. april åbnede en ny interiørbutik i Latinerkvarteret. Mange vil allerede kende de to indehavere, Ida Holm og Mads Taiki Pedersen. I 2019 vandt de nemlig i TV 2-programmet ”Nybyggerne” efter at have indrettet et hus i Randers. Med sejren vandt de huset, som de efterfølgende flyttede ind i.