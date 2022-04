09/04/2022 KL. 19:00

Rune Bang Mogensen er for god til at være handicappet og for dårlig til at være normal. Men han insisterer på at leve som alle andre

611 borgere med handicap koster over 1 mia. kr. om året, skrev JP Aarhus sidste weekend. Men nogle borgere med handicap er også som Rune Bang Mogensen. Han lider af medfødt knogleskørhed og hader at være afhængig af hjælp. For han vil leve – med fester, røverhistorier, arbejde og børn.