Tricktyverier i dagligvarebutikker

Tre timer senere, ca kl. 15.00 var en 93-årig kvinde ude at handle i Netto på Korshøjen i Risskov, og her gik en mand og en kvinde tæt på hende, da hun stod ved kassen, og da hun gik ud til sin bil. Da den 93-årige kom hjem, opdagede hun, at hendes pung var væk. Omkring kl. 15.15 mistede en 79-årig kvinde sin pung, da hun var ude at handle i Rema1000 i Smedegade i Risskov.

En ung mand hjalp kvinden med at tage en indkøbskurv og begyndte at spørge hende om nogle bestemte varer. Da den 79-årige skulle betale ved kassen, opdagede hun, at hun manglede sin pung. Østjyllands Politi efterforsker nu sagerne nærmere og undersøger blandt andet, om der er en sammenhæng mellem sagerne.