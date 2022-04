Og selv om han medgiver, at truppen er mentalt godt rustet til kampe som denne, har han alligevel et par redskaber i kassen, som han hiver frem for at dulme nerverne en smule.

»Det handler om at tage et minut af gangen. Derudover handler det rent mentalt om at se muligheden – for det er det, som det her er – en stor mulighed,« siger Jakob Freil, der stadig er taknemmelig for »gaven«, som han kalder russernes udelukkelse, der blev de aarhusianske basketherrers returbillet til slutspillet.

»Jeg var i forvejen bitter over kampen, som vi tabte til Rusland. Det var med et enkelt point i de sidste sekunder. Det er en af de kampe, som man ligger søvnløs over – og det er ikke mange kampe, der kan holde mig oppe om natten. Derfor føltes det heller ikke som snyd, at vi kom tilbage i turneringen i stedet for dem,« siger han.

En simpel gameplan

Trods en turbulent turnering er fokus nu et andet: sidste og afgørende skridt til den store finale. Og mens et af de mentale greb er at »geare ned«, er det andet at holde gameplanen helt simpel.

»Kommunikationen omkring spillet skal forblive meget enkelt. Der er to kurve, som der plejer, og bolden er rund, som den plejer. Vi sikrer os en meget enkelt gameplan, der indeholder to til tre nøgleord. Der er rigtig mange komplekse detaljer, men i bund og grund handler det om at koge dem ned til enkle ting. Risikoen er nemlig, at folk spiller med meget store hoveder, der skal huske alle mulige ting,« siger han.

Forud for kampe som den kommende er der nogle spillere, der har bestemte ritualer eller visualiseringsøvelser – men selve holdet laver ikke nogle mentaløvelser sammen, da de, ifølge Jakob Freil, ofte ikke har den ønskede effekt. I stedet holder han blandt andet øje med stemningen og humøret.

Slutteligt handler det om at kunne holde hovedet højt. For som sidste semifinale vidnede om, er der mulighed for, at det endnu en gang bliver en gyser, der først bliver afgjort i de sidste minutter.