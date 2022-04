Vejkryds i Aarhus var spærret: Kvinde kravlede op i kran

Trafikken i vejkrydset Thorvaldsensgade/Carl Blochs Gade i Aarhus blev fredag morgen forstyrret, da en kvinde ved syvtiden kravlede op i en høj kran på en byggeplads.

Politi og brandvæsen blev kaldt til stedet og spærrede vejkrydset af. Politiet forsøgte i længere tid at få kvinden overtalt til selv at kravle ned, og det lykkedes efter omkring to en halv time.