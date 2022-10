Valgkampen i Aarhus Amt i januar 1984 startede temmelig meget udansk. Forud for et vælgermøde med Uffe Ellemann-Jensen på Sabro Kro den 4. januar ringede en anonym mand til kroen og truede med, at han ville skyde udenrigsministeren. Kriminalpolitiet tog ifølge Jyllands-Posten ingen chancer og mødte op til vælgermødet, der dog sluttede uden