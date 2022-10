Schlüters firkløver blomstrede

Valget blev udskrevet den 15. december 1983 til afholdelse den 10. januar 1984. Poul Schlüters (C) firkløverregering bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti var kommet til magten i 1982. Regeringen havde forhandlet afgørende elementer af finansloven på plads med Det Radikale Venstre og Fremskridtspartiet, men da Fremskridtspartiet hidtil af principielle årsager altid havde stemt imod finansloven som helhed, var regeringen afhængig af, at Socialdemokratiet fulgte traditionen for de fire gamle partier og stemte for finansloven ved 3. behandling. Socialdemokratiets formand, Anker Jørgensen, valgte imidlertid at afvige fra denne praksis under henvisning til, at regeringens parlamentariske grundlag var tvivlsomt pga. Fremskridtspartiets finanslovsmodstand. Schlüter valgte derefter at udskrive valg, da regeringen ikke kunne få flertal for sin finanslov. En medvirkende årsag var givetvis, at Det Konservative Folkeparti stod til stor fremgang ifølge meningsmålingerne.