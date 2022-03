Fredag åbner Gotfred i Havnegade.

Indehaveren er Sonia Pedersen, der er selvlært konditor. Hun kalder sit nye sted for et patisserie, der er et fransk begreb for en café, der serverer smukke portionskager.

»Patisserie er ikke et ret kendt ord herhjemme, især ikke i Aarhus, så jeg har valgt det for at skille os