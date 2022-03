Fandt et mindre skunklaboratorie i Tilst

Der var ingen hjemme på adressen, så betjentene ringede til den 39-årige mandlige beboer, der ankom til stedet for at overvære ransagningen. Han fremviste selv et mindre skunklaboratorium med fem hampplanter og noget skunk, der var gemt i et toiletskab.

Det hele blev beslaglagt, og den 39-årige mand blev sigtet for besiddelse af narkotika.