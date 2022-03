For anden gang på 13 måneder skal Aarhus Lufthavn have ny direktør. Nicolai Krøyer, som tiltrådte den 1. marts, 2021 har opsagt sin direktørstilling. Han bliver den 1. april erstattet af den 44-årige Brian Worm, som kommer fra en stilling som Group CEO i det Hong Kong-baserede Grown Up Group Ltd.

Nicolai Krøyer ønsker ikke at