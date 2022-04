02/04/2022 KL. 10:45

Mandsopdækning til millioner: Støtten til 611 voksne med handicap og psykisk sygdom kostede over 1 mia. kr. sidste år

Flere og flere aarhusianere lever så svære liv, at de har brug for at være under opsyn alle døgnets timer, alle årets dage. Sidste år kostede hjælpen til 611 borgere over 1 mia. kr. Vi mangler viden, siger socialdirektør.