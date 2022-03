Her får et træ det sidste ord

Normalt kan kunstneren Jesper Just godt lide at have kontrollen, men i sit nye værk, ”The Garden in the Machine”, som i bogstaveligste forstand skal omfavne Filmbyens nyeste bygning, har han overladt styringen til et træ.

For det 26 mio. kr. dyre værk består af 19,3 km LED-stripes, som fordeles på fire facader bag 1.000 kvm.