Aggressiv og voldelig kunde truede butiksansatte med kniv

På vej ud tog han en pakke majskiks, hvorefter medarbejderne gav ham besked om, at han skulle betale for dem. Det fik manden til at løbe ud af butikken, hvorefter et par medarbejdere fulgte efter. Uden for butikken smed manden pakken med majskiks efter medarbejderne, som han også skubbede til og truede verbalt.

Medarbejderne kontaktede politiet, mens de fulgte efter manden, da han gik ad Silkeborgvej ind mod byen. Da manden bemærkede, at medarbejderne fulgte efter ham, hev han en kniv frem fra jakkelommen og truede med, hvorefter han puttede den i lommen igen.