25/03/2022 KL. 07:00

For abonnenter

Forslag: Afsæt 1 mio. kr. til at undersøge BRT nærmere

Et bredt politisk udvalg foreslår at afsætte flere penge til at undersøge BRT-busserne. Teknisk rådmand oplever en stigende åbenhed overfor BRT fra letbanetilhængerne.