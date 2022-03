Politiet søger vidner: »Vi har brug for hjælp til at lægge puslespillet«

Bilerne har alle passeret krydset i Viby kort efter kl. 00.50 natten til tirsdag den 8. marts. Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Brian Voss Olsen, der er politiinspektør ved Østjyllands Politi, fortæller, at politiet håber på at komme i kontakt med førerne af de efterlyste biler, som forhåbentligt kan bidrage med viden i forbindelse med efterforskningen af drabet på den 21-årige mand:

»Vi håber, de kan bidrage med at få kortlagt, hvad der er sket både før, under og efter. At de kan bidrage til, at vores puslespil bliver samlet,« siger Brian Voss Olsen.