»Du er jo umulig at nå. Du kan ikke se, at du ikke skal komme her med dit perkerpis og ændre MIT land. Du skal rejse hjem, så kan du stå og råbe og skrige der, indtil du får din vilje der, spørgsmålet er så bare hvor længe de gider høre på dig, før de gør dig tavs.«

Ovenstående er en brøkdel af indholdet i en hademail, som generalsekretær