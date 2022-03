Halvdelen af de 500 nyttejob skal skabes i det private erhvervsliv, mens resten skal skabes i kommunalt regi.

»Vi ved ikke, om vi kan nå 500 job, men vi skal nå så langt som muligt. Alle kan bidrage med noget, og det forventer vi, man gør. De nødvendige rammer for at bidrage er forskellige, og det er det, vi tager fat på her. Det bliver afgørende med et tæt samarbejde med arbejdsgiverne,« sagde Mette Skautrup (K).

Modellen for nyttejob i Aarhus vil tage udgangspunkt i tre indsatser. Den første bliver en intensiveret indsats for borgere, som i dag er i beskæftigelse og som kan blive selvforsørgende med få ekstra timer. Dernæst vil kommunen oprette flere IGU-forløb, der kombinerer undervisning med fokus på bestemte brancher og lønnet praktik. Til sidst skal de borgere, som er længst væk fra arbejdsmarkedet, tilbydes et jobpakkeforløb.

Laver vi træk i ydelser?

Ca. 1.550 borgere i alderen 18-67 år er omfattet at nytteindsatsen. Af dem er 57 pct. kvinder og 43 pct. mænd. Personer med indvandrerbaggrund udgør 96 pct. af målgruppen. Tre pct. er efterkommere og én pct. har dansk oprindelse.

SF’s Jan Ravn Christensen fremhævede, at det var vigtigt at følge både, hvordan det gik med beskæftigelsen og de sociale afledte effekter.

»Hvis det her var en ren beskæftigelsesindsats, var den alt for dyr. Det er meget interessant, hvad dette arbejde fører med sig på længere sigt. Det kan f.eks. være, at beskæftigelse i bare én måned, kan øge mulighed for at komme i beskæftigelse igen,« sagde han.

Venstre støttede også nyttejobindsatsen, men med bemærkninger.

»Vi havde gerne set en mere ambitiøs plan med flere nyttejob. Det her er en bred indsats, som rammer hele familier og børn, som ser, at far og mor går på arbejde. Ydermere ville vi gerne have haft løbende opfølgninger på, hvor langt vi var kommet. Ligesom vi også gerne ville gerne følge, hvor mange af borgerne, der ikke følger anvisningen om nyttejob, og om vi så laver træk i ydelsen,« sagde Gert Bjerregaard (V).