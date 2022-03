Farvel corona; nu lægger opkast og influenza børnefamilierne ned

I disse dage, hvor solen så småt titter frem i kulden, synes frygten for at skulle igennem et længere coronaforløb i de fleste børnefamilier nok langt væk. Nu er det til gengæld opkast og diarré, der lægger hele familier ned og har gjort det de seneste uger. Er det ikke ens eget barn, vil forældre i Aarhus nok som minimum kende andre, der